В Новосибирске мужчина вырвал из рук прохожей сумку с документами и двумя телефонами

Новосибирец ограбил 59-летнюю женщину и попался правоохранителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец ограбил 59-летнюю женщину и попался правоохранителям. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сообщение в полицию поступило 8 января. Сибирячка рассказала, что у дома по улице Танкистов неизвестный вырвал у нее из рук сумку. Внутри лежали документы, деньги и два мобильных телефона.

− По словам заявительницы, поскольку она сопротивлялась, нападавший резко толкнул ее и убежал, − отметили в публикации.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Ленинского района. Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление.

Дома у злоумышленника нашли похищенную сумку. Телефонов там не оказалось. Выяснилось, что сибиряк успел сбыть их в один из киосков.

Узнав адрес киоска, полицейские направились туда и изъяли устройства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Новосибирца заключили под стражу.

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