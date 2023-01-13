«Водителя ослепило»: под Новосибирском легковушка на скорости влетела в грузовик

Под Новосибирском легковушка на скорости влетела в грузовик. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В пятницу, 13 января, в Кольцово под Новосибирском иномарка на скорости влетела в грузовик. После столкновения она превратилась в груду металлолома. А вот водитель чудом не пострадал. Об этом сообщили в соцсети очевидцы.

– Водителя автомобиля Honda Civic ослепил снежный порыв, и он врезался в прицеп грузового автомобиля Renault, который двигался в попутном направлении, – говорится в сообщении группы «Инцидент Новосибирск».

Подписчики паблика предположили, что водитель легковушки ехал на высокой скорости. Поэтому и не рассчитал дистанцию.

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