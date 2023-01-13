В Новосибирске оштрафовали бар за использование песен американских рэперов

Развлекательное заведение накажут за «нарушение исключительного права на произведения». Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирский бар «Гилти» оштрафовали за использование песен американских рэперов. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда НСО.

Истцом выступает «Российское авторское общество». Представители общероссийской общественной организации решили наказать развлекательное заведение за «нарушение исключительного права на произведения». Речь идет о музыке таких исполнителей, как Missy Elliott, Amerie, Drake, ASAP Ferg и Am Erie.

«Российское авторское общество» потребовало взыскать с бара 100 тысяч рублей.

− Арбитражный суд Новосибирской области решил исковые требования удовлетворить, − говорится в публикации.

Также с развлекательного заведения взыщут четыре тысячи рублей расходов по уплате госпошлины.

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