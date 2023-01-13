В селе Баган под Новосибирском простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Романом Кулешовым

Под Новосибирском простились с Романом Кулешовым. Фото: Новосибирск скорбит.

В пятницу, 13 января, в Баганском районе Новосибирской области простились с военнослужащим Романом Кулешовым, который героически погиб в ходе выполнения боевого задания на СВО. Об этом сообщили в районной администрации.

Прощание состоялось в Доме культуры села Баган, в 12:00 прошел траурный митинг.

15 декабря 2022 года состоялось прощание с другим военнослужащим из Баганского района, Евгением Кизим. В группе «Новосибирск скорбит» сообщали, что они с Романом были одноклассниками. Они оба окончили Купинский межрайонный аграрный лицей.

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