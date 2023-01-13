Новосибирец приехал к родственникам в Кузбасс и «заминировал» жилой дом

От новосибирца поступило ложное сообщение о минировании многоквартирного дома.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кемеровской области перед судом предстал 49-летний новосибирец. От него поступило ложное сообщение о минировании многоквартирного дома.
Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, в единую диспетчерскую службу позвонил неизвестный и заявил о существующей опасности. Правоохранители обработали сигнал и удостоверились, что информация не соответствует действительности.
Полицейские вместе с коллегами из ФСБ задержали подозреваемого. Им оказался житель Новосибирска. Выяснилось, что мужчина приехал в город Белово к родным.
Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сибиряк признался в содеянном.
− Собранные материалы были направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев, − сообщили в МВД.
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