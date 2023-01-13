В Новосибирске водитель кроссовера сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Рано утром в пятницу, 13 января, в Железнодорожном районе Новосибирска иномарка сбила школьницу. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Женщина 1966 года рождения за рулем Mitsubishi ASX двигалась по улице 1905 года в сторону Нарымской улицы. В пути следования у дома 26 по улице 1905 года, наехала на девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

10-летнюю школьницу в больницу увезла скорая.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

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