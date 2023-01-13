Несколько машин пострадали из-за невидимого островка безопасности в Новосибирске. Фото: предоставлено Павлом.

В Новосибирске сразу несколько машин получили повреждения из-за островка безопасности на улице Дуси Ковальчук. По словам водителей, препятствие никак не обозначено на дороге. Владельцы пострадавших авто намерены добиться решения проблемы.

– 10 января я двигался на автомобиле по улице Дуси Ковальчук со стороны Плановой в сторону Холодильной. В 19:03 напротив дома №65 на Дуси Ковальчук я наехал на островок безопасности. Данный объект оказался невидимым в свете встречных фар. Также повлияло отсутствие знаков, показывающих препятствие на дороге, – рассказал КП-Новосибирск водитель одной из пострадавших машин, Павел.

Новосибирец разместил информацию об инциденте в соцсетях. В посте мужчина попросил откликнуться тех, кто оказался а такой же ситуации. По его словам, уже несколько человек ответили, что тоже повредили машины на этом же островке безопасности. Известно, что как минимум пострадали автомобили: Mercedes-Benz, «ГАЗель» и контейнеровоз DAF.

Павел добавил, что после наезда на островок вызвал ДПС и оформил ДТП.

– Я обратился к юристам. Вызвал эксперта для снятия повреждений, – говорит новосибирец.

Мужчина намерен обратиться в суд.

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