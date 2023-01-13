В Новосибирск до Нового года приехали только 5 из 9 новых троллейбусов

В Новосибирск не успели приехать в срок все 9 новых троллейбусов. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирск не успели доставить все новые троллейбусы до Нового года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на часе прессы в пятницу, 13 января.

– До Нового года в город прибыли 5 из 9 троллейбусов. Завод в оговоренные контрактом сроки с задачей не справился, – объяснил градоначальник.

Сейчас оставшиеся 4 транспортных средства укомплектованы и находятся в пути. Как уточнил Анатолий Локоть, все они приедут в Новосибирск до 14 января. Троллейбусы будут работать на маршруте № 36.

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