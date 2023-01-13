Житель Кузбасса без прав украл машину у таксиста ради шопинга в Новосибирске

Житель Кузбасса угнал авто ради шопинга в Новосибирске. Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Житель Кемерова угнал незапертое такси, пока 25-летний водитель зашел в кафе. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел в ночь на 12 января. Сумма ущерба за похищенную «Ладу Гранту» составила около 300 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД перехватили автомобиль и попросили водителя остановиться, однако он проигнорировал требование. Тогда полицейские начали преследование, нагнали «Ладу» и задержали вора.

– Им оказался 35-летний житель города Кемерово, не имеющий права управления транспортными средствами. Мужчина пояснил, что похитил автомобиль, чтобы съездить в Новосибирск за покупками, – уточнили в ведомстве.

Сначала на неудачливого любителя шопинга составили административный протокол, а затем возбудили уголовное дело за кражу. По первой статье ему грозит штраф до 15 тысяч рублей, по второй – до 6 лет лишения свободы.

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