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НовостиПроисшествия13 января 2023 2:30

В Новосибирске авария с грузовиком заблокировала движение на Димитровском мосту

Пробка растянулась до площади Энергетиков
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске авария заблокировала проезд на Димитровском мосту.

В Новосибирске авария заблокировала проезд на Димитровском мосту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 13 января, в Новосибирске из-за ДТП на две полосы водители встали в пробки на Димитровском мосту. Аварию отметили очевидцы на картах 2ГИС.

Столкнулись «Лада» и грузовик. Информация о пострадавших уточняется.

За местом ДТП выстроилась пробка во весь мост в сторону правого берега, заторы растянулись по проезду до площади Энергетиков.

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