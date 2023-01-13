В Новосибирске авария с грузовиком заблокировала движение на Димитровском мосту

В Новосибирске авария заблокировала проезд на Димитровском мосту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 13 января, в Новосибирске из-за ДТП на две полосы водители встали в пробки на Димитровском мосту. Аварию отметили очевидцы на картах 2ГИС.

Столкнулись «Лада» и грузовик. Информация о пострадавших уточняется.

За местом ДТП выстроилась пробка во весь мост в сторону правого берега, заторы растянулись по проезду до площади Энергетиков.

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