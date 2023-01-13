В Новосибирске руководитель отдела международных перевозок ответит в суде за коммерческий подкуп. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить руководителя отдела международных перевозок одной из компаний. Его обвиняют в коммерческом подкупе.

– Следствие установило, что в октябре 2021 года обвиняемый передал незаконное денежное вознаграждение руководителю отдела продаж организации – оператору контейнерных перевозок в сумме 124 тыс. рублей. Деньги предназначались за информацию о возможной отправке грузов на выгодных условиях, – сообщили КП-Новосибирск в Новосибирской транспортной прокуратуре.

В Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ добавили, что обвиняемый хотел получить данные о тарифах на услуги ПАО «ТрансКонтейнер». Также его интересовало количество свободного оборудования по маршруту Омск-Забайкальск.

На руководителя возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ. Речь о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд. Там его рассмотрят по существу.

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