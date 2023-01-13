Утром в пятницу 13-е Новосибирск сковали жуткие пробки и массовые аварии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром в пятницу, 13 января, Новосибирск сковали семибалльные пробки. Также на дорогах произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где сегодня самые сильные заторы, по данным «2ГИС».

Пробка и ДТП на проезде Энергетиков и Димитровском мосту. Затор из-за аварии на улице Станционной. Традиционная пробка на площади Труда. Также затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского, там тоже авария, и Котовского.

Сложно проехать по улицам Титова, Римского-Корсакова, Троллейной и Вертковской. Пробка сковала и Октябрьский мост – движение в сторону правого береге заблокировано.

На правобережье сильнейшие заторы на Большевистской, Никитина, Восход и Кирова. Авария и пробка на проспекте Димитрова. ДТП и заторы на улицах Бориса Богаткова и Тайгинской.

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