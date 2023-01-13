В Алтайском крае на железной дороге загорелся локомотив

В Алтайском крае в районе станции Шпагино загорелся локомотив.

В Алтайском крае в районе станции Шпагино загорелся локомотив. ЧП случилось 11 января.

— В 20:28 на станции Шпагино допущена остановка грузового поезда из-за возгорания электровоза. В 20:48 возгорание локализовано силами локомотивной бригады. Пострадавших нет, — сообщает издание «Amic.ru»

По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности. На движение поездов произошедшее не повлияло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер