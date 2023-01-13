В Алтайском крае на железной дороге загорелся локомотив

В Алтайском крае в районе станции Шпагино загорелся локомотив.
В Алтайском крае в районе станции Шпагино загорелся локомотив. ЧП случилось 11 января.
— В 20:28 на станции Шпагино допущена остановка грузового поезда из-за возгорания электровоза. В 20:48 возгорание локализовано силами локомотивной бригады. Пострадавших нет, — сообщает издание «Amic.ru»
По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности. На движение поездов произошедшее не повлияло.
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