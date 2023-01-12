В Кузбассе ввели дифференцированный платеж на электроэнергию. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Кузбассе для населения ввели дифференцированный платеж на электроэнергию. Кто и как будет платить зависит от диапазона мощностей объёмов потребления. Так, например, те, кто потребляет меньше 15 260 кВт относятся к первому диапазону и должны платить по 3,02 рубля за 1 кВт.

— Во второй диапазон отнесли тех, кто потребляет электроэнергию в объёме от 15 260 до 20 680 кВт. Для данной категории пользователей стоимость равна 4,31 рублей. В третий разряд относятся те, кто потребляет свыше 20 680 кВт, однако стоимость для них не была указана, — сообщили Сибдепо со ссылкой на официальный ответ РЭК Кузбасса на запрос.

В РЭК Кузбасса пояснили, что в первую категорию вошли 99% населения и приравниваемых к нему категорий потребителей.

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