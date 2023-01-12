Новосибирский арбитражный суд ликвидировал футбольный клуб «Сибирь»

Футбольный клуб «Сибирь» ликвидировали по решению суда.
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
Арбитражный суд Новосибирской области постановил ликвидировать футбольный клуб «Сибирь» в рамках дела о банкротстве.
— Суд определил внести, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в единый госреестр юридических лиц запись о ликвидации должника общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Сибирь», — говорится в документах суда.
Банкротом ФК «Сибирь» признали в 2020 году. Иск подал стадион «Спартак», которым пользовался клуб, и, которому он задолжал около 24 миллионов рублей. Также взыскать почти 76 миллионов рублей долга с клуба были намерены и крупные кредиторы. В ходе конкурсного производства было распродано все имущество «Сибири», в число которого вошел клубный автобус и символика команды.
Напомним, что слухи о банкротстве клуба появились еще в далеком 2012 году. Тогда они были связаны со спонсором «Сибири». Тот перечислил клубу кругленькую сумму, но обратной связи виде рекламы своего бизнеса так и не дождался.
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