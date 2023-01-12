В Барнауле на вписке умерла 15-летняя школьница

В Барнауле 15-летняя девочка скончалась на вписке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Барнауле 15-летняя девочка скончалась на вписке. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на местный паблик Barnaul 22.

Трагедия произошла месяц назад. Как рассказала мама погибшей, дочь отпросилась на ночевку к подруге. Позже выяснилось, что девочки отправились на квартиру к парню этой подруги.

− Утром дочери стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла. Дети не сразу заметили ее отсутствие, потом не могли открыть дверь, вызвали МЧС, но было поздно... Прибывшая скорая только констатировала смерть, − поделилась подробностями женщина.

Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». При вскрытии эксперты обнаружили химическое вещество неизвестного происхождения.

Мать девочки отметила – ее склоняют к тому, что дочь умерла из-за инсульта. Но это не похоже на правду, считает сибирячка. Дело в том, что школьница не жаловалась на свое здоровье.

Убитая горем женщина надеется, что следователи установят настоящую причину смерти ее дочери.

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