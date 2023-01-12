В Новосибирске началась приемка нового ЛДС на берегу Оби

В Новосибирске новый ледовый дворец проходит этап приемки. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске новый ледовый дворец проходит этап приемки. После этого его планируется передать в управление ГАУ НСО «Арена».

В ЛДС уже полностью оборудованы раздевалки, медблок, тренерская, мастерская, комната для сушилок хоккейной формы и даже «кухня». На основной арене завершают тестирование телескопических трибун, проверяют звуковое оборудование и экраны для трансляции матчей. Арена сконструирована таким образом, что стадион будет видно с любого из 10, 5 тысяч просматриваемых мест.

На поле заканчивают заливку льда. Фото: Правительство НСО

После очистки основного поля от строительной пыли начнется заливка льда, которая будет проходить в несколько этапов.

Кроме функции спортивного объекта новый ЛДС также сможет выступать площадкой для концертов и мероприятий.

Общая площадь новой ледовой арены — 71,2 тысячи квадратных метров. Фото: Правительство НСО

Общая площадь новой ледовой арены — 71,2 тысячи квадратных метров. Она станет самым крупным в СФО спорткомплексом и будет носить название «Сибирь-Арена».

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