Удачная охота: орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер сняла цаплю с грызуном недалеко от зоны СВО

Удача оказалась на стороне птицы. Фото: Елена Шнайдер

Орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер запечатлела момент охоты цапли за грызуном. Кадры были сняты в Ставропольском крае.

Ученая опубликовала снимки в своем Телеграм-канале «Экспедиционные картинки». Сделаны они примерно в 1500 километрах от зоны СВО, что сравнительно недалеко, уточнила сибирячка.

− Несколько серых цапель мышковали в поле. Одна охотилась прямо около обочины. Ну как тут было проехать мимо? – написала Елена.

Орнитолог отметила, что во время охоты цапли застывают, превращаясь в «статуи». Данная тактика птиц кажется удивительной.

Одна из цапель чуть было не осталась без обеда. Грызун раскусил ее план и не решился покидать свое убежище. Тогда пернатая отправилась к другой норе и стала выжидать добычу.

Удача оказалась на стороне цапли. Ей все-таки удалось схватить маленького зверька.

Охота выдалась удачной. Фото: Елена Шнайдер

Такая охота выглядит безобидной, но у Елены есть поводы для переживаний. Дело в том, что некоторое время назад на полях Ставрополья зафиксировали массовое отравление журавлей и уток. А все из-за отравленного зерна, благодаря которому хотели избавиться от мышей.

− Журавли отравились, склевывая непосредственно зерно, а цапли и хищные птицы могут пасть жертвой отравления, если будут есть отравленных грызунов, − объяснила КП-Новосибирск орнитолог.

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