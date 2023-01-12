«Забил горячий источник»: в Новосибирске улицу Лескова затопило кипятком

В Октябрьском районе Новосибирска забил настоящий «горячий источник». Фото: "АСТ-54"

В Октябрьском районе Новосибирска забил настоящий «горячий источник». Его засняли на местные жители и выложили в сеть.

— У дома № 15 на улице Лескова образовался «горячий источник», — цитирует новосибирцев паблик Вконтакте «АСТ-54». — «Ключ» на этом месте бьет уже несколько дней.

На кадрах ролика видно, как по дороге разлилась буквально река горячей воды, растопив снег и лед. Людям приходится перепрыгивать внезапно образовавшийся ручей с кипятком, чтобы перейти улицу.

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