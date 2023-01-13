Новосибирская пенсионерка устроилась работать уборщицей, чтобы накопить деньги на поездку в Африку

Надежда Мироненко уже собрала половину суммы. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирске пенсионерка устроилась работать уборщицей, чтобы накопить деньги на поездку в Африку. Там 64-летняя Надежда Мироненко впервые побывала 4 года назад. Это была поездка в Египет, Каир.

- Я без ума от Африки. Она, как цыганский табор. Шумная такая. Приезжая туда, будто попадаешь на другую планету. Я поехала туда не по турпутевке, а дикарем. Остановилась в хостеле, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Мироненко. - Было сложно добраться до Каира из Новосибирска, потому что в Египте было введено военное положение. И сначала я долетала до Дубайи, а уже оттуда прилетела в Каир.

Каир покорил сердце сибирской пенсионерки. Она прожила там два месяца. Местные обычаи и традиции поразили её.

- Меня удивило отношение к женщинам. К примеру, им нельзя работать. Их полностью содержит муж. Без мужчины она не может ступить и шагу. Даже купаться выходит вместе с ним и только в одежде. Если до 30 лет египтянка не вышла замуж, то, скорее всего она навсегда останется на обеспечении своего отца. Замуж египтянин может позвать свою возлюбленную, только если у него есть квартира с двумя спальнями и двумя санузлами, - говорит женщина.

Надежда также рассказала, что египтян нельзя фотографировать. По ее словам, ей приходилось постоянно показывать им телефон и объяснять, что они в кадр не попали.

Надежда признается, что в жаркой стране скучала по Новосибирску и снегу.

- Я когда в декабре вернулась, то чуть не упала в снег. В Каире очень жарко. Я там почти ничего не ела. Порой мне хватало стакана мангового сока с утра, - делится впечатлениями пенсионерка.

По словам Надежды, ей нужно накопить 200 тысяч рублей для возвращения в Африку. Она утверждает, что примерно половину нужной суммы ей уже удалось собрать.

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