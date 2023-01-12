Сотрудник новосибирской прокуратуры рассказал, как прошел «боевое крещение» на работе

Олег Толстов окончил Уральский юридический университет. Фото: Горсайт
Сотрудник прокуратуры Олег Толстов из Татарского района рассказал о том, как начал работать в ведомстве. Сибиряк служит там уже пять лет.
Олег Толстов окончил Уральский юридический университет. В 2017 году молодого юриста направили на работу в Татарск. Он занял должность помощника прокурора, пишет «Горсайт».
Первое время новосибирец работал под контролем наставника − старшего помощника прокурора Ольги Лазарчук. До сих пор Олег с трепетом вспоминает свое первое серьезное задание.
− Сразу прошел крещение огнем, если так можно сказать. В первую неделю вышел на проверку в местную ЦРБ. Было волнительно. Не хотел уронить репутацию прокуратуры, но в своих знаниях я был уверен, − поделился сотрудник ведомства.
Вместе с Ольгой они распределили задачи, которые каждый должен был выполнить. Также сибиряк внимательно изучил законодательство по теме проверки.
Прокуратура должна была проверить документацию Татарской ЦРБ и дать правовую оценку ее деятельности. Позже Олег Толстов убедился – все выявленные нарушения в медучреждении устранили. Только после этого мужчина понял, что «боевое крещение» успешно пройдено.
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