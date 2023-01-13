Наконец перестанем мерзнуть: в Новосибирске потеплеет до -13 градусов

В Новосибирск придет долгожданное потепление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 в Новосибирске наконец-то установится прежняя погода, в меру холодная погода. Ночью термометры покажут -21…-23 градуса, к утру температура повысится до -16...-18 градусов, а днем будет -13...-15.

— Будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег, днем местами метели. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, местами до 17, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -21…-26, местами до -15...-20. Днем будет -12...-17. В отдельные районы придут метели, на дорогах гололедица, снежные заносы.

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