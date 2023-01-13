Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 0:00

Наконец перестанем мерзнуть: в Новосибирске потеплеет до -13 градусов

13 января в Новосибирске потеплеет до -13 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирск придет долгожданное потепление.

В Новосибирск придет долгожданное потепление.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 в Новосибирске наконец-то установится прежняя погода, в меру холодная погода. Ночью термометры покажут -21…-23 градуса, к утру температура повысится до -16...-18 градусов, а днем будет -13...-15.

— Будет облачно, небольшой, днем местами умеренный снег, днем местами метели. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, местами до 17, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -21…-26, местами до -15...-20. Днем будет -12...-17. В отдельные районы придут метели, на дорогах гололедица, снежные заносы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер