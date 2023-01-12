В Новосибирской области мужчина пришел в больницу с перерезанным горлом

Мужчине перерезали горло. Фото: Светлана Макеева

В Новосибирской области 27-летний мужчина пришел в больницу с перерезанным горлом. ЧП произошло 11 января в Искитимском районе.

- Федор* и Николай* жили и работали на ферме в одном из поселков Искитимского района. Николай – женат. В один момент ему показалось, что Федор заигрывает с его супругой, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. – Николай решил высказать свои подозрения коллеге.

Как уточнил источник, Федор не отнесся к претензиям коллеги серьезно. Он перевел все в шутку. Начал подкалывать коллегу на счет его возраста. Мол, тот старше, а вот он еще молодой.

Терпение Николая лопнуло 11 января. Когда соперник уснул, ревнивец порезал ему горло. От случившегося мужчина проснулся и упал на пол.

- В этот момент Николай вышел из комнаты и ушел заниматься своими делами, - добавил источник.

Федор, по словам источника, выбежал на улицу и поймал попутку, чтобы добраться до больницы. Неравнодушные люди довезли его и оставили у крыльца. Пострадавший сам зашел в приемный покой и попросил о помощи. Врачи были сильно удивлены, как мужчина с такой серьезной травмой, истекающий кровью, держался на ногах.

В больнице мужчину прооперировали. Сейчас он находится в реанимации. По предварительной информации, у него была повреждена трахея.

- Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, - рассказал КП-Новосибирск Борис Монаенков, руководитель районного следственного отдела по Искитимскому району.

*Имена героев изменены.

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