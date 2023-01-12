В Новосибирске «Тойота» сгорела во время пожара в гараже

В Новосибирске случился пожар в гаражном комплексе в Заельцовском районе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске случился пожар в гаражном комплексе в Заельцовском районе. ЧП произошло вечером в четверг, 12 января.
— В 17:04 поступило сообщение о пожаре в гараже около дома 112/2 на улице Кубовая. Горел гараж площадью 5 на 7 квадратных метров, — рассказали в областном МЧС.
Перекрытия гаража частично рухнули, а пламя уничтожило припаркованную внутри «Тойоту». Открытое горение ликвидировали в 17:46.
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