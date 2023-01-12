В Красноярске толпа опаздывающих в кино новосибирских подростков устроила забег через дорогу

Подростки, опаздывающие в кино, решили перебежать проезжую часть. Фото: кадр из видео/ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске толпа новосибирских подростков, опаздывающих в кино, решила сократить себе путь и перебежать проезжую часть. Только чудом их забег не спровоцировал ДТП. Произошел инцидент 11 января.

— Было установлено, что подростки решили перебежать проезжую часть по дороге в кинотеатр. Приехали они в краевой центр из Новосибирска на соревнования по плаванию в сопровождении двух тренеров, — пояснили в ГИБДД по Красноярскому краю. — По завершению фильма, прямо в кинозале дорожные полицейские провели профилактическую работу с подростками.

В ведомстве добавили, что информацию о случившемся передадут в отделение по делам несовершеннолетних, чтобы с подростками провели профилактическую работу. Кроме того, сопровождающим их тренерам грозит административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД. Максимальное наказание, которое им грозит — штраф в 500 рублей.

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