Эксплуатирующая организация начала прием помещений многофункциональной ледовой арены

Малая тренировочная арена на сегодняшний день полностью готова. Фото: Правительство НСО

После получения акта ввода в эксплуатацию на многофункциональной ледовой арене, площадью 71,2 тысячи квадратных метров, проводится важный этап работ — осмотр и приемка помещений объекта эксплуатирующей организацией.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены. Именно это учреждение примет объект в оперативное управление.

— Акт ввода получен и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации — приемка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику — будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр, — отмечает Сергей Ахапов.

Малая тренировочная арена на сегодняшний день полностью готова. Специалистам осталось залить последний защитный слой ледового покрытия, всего таких слоев наносится 96. После завершения этих работ будут установлены хоккейные ворота. Для отслеживания температуры льда в техническом помещении установлены автоматические холодильные установки и установки климат-контроля — чиллеры.

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