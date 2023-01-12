В Новосибирской области прошло первое заседание Комитета семей воинов Отечества

Состоялось первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Фото: правительство НСО

12 января 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Комитет был создан для помощи военным, участвующим в специальной военной операции, а также их семьям и родным.

— Задача — выстроить взаимодействие с такими бойцами и их семьями — ни одна семья не должна быть забыта или потеряна! И вторая задача — с каждой семьёй участника СВО должны быть налажены контакты, каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за помощью и поддержкой. Сегодня создан единый центр для всех векторов этой работы — региональный штаб общероссийского Комитета семей воинов Отечества. Уверен, он будет работать эффективно, — отметил Андрей Травников.

Создание штаба губернатор объяснил тем, что несмотря на всестороннюю помощь военным и их семья, которые оказывают муниципалитеты и министерства области, число сторонних общественных организаций, занимающихся тем же самым, растет. А это значит, что появилась необходимость создания единой системы помощи и ее координации.

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