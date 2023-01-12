В Новосибирской области насчитали более 1500 тысяч медведей

В Новосибирской области проживает более 1,5 тысяч медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирской области насчитали более 1,5 тысяч медведей. По данным, указанным в постановлении губернатора региона об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, больше всего косолапых живет в северных и восточных районах области, а именно в Убинском, Маслянинском, Колыванском и Куйбышевском. Там шанс встретить медведя намного ваше, чем в любом другом районе. Проживает на этих территориях от 115 до 300 особей.

— В Северном, Каргатском и Кыштовском проживают около 100 бурых медведей. От 60 до 80 особей насчитывается в Тогучинском районе, Болотнинском и Чулымском районах. В Коченевском и Венгеровском районах численность бурых медведей составляет около 45 особей, — следует из данных постановления.

Меньше всего шанс встретить косолапого у жителей Мошковского района, на его территории проживает менее двух десятков медведей. Еще меньше шанс увидеть медведя в Искитимском и Черепановском районах. Там находится около 6 особей.

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