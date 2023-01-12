Теплые вещи, конфеты, пироги: из Новосибирска отправилась очередная фура с гуманитарной помощью

Собранный для новосибирских бойцов груз поможет им почувствовать поддержку и заботу земляков. Фото: op.nso.ru

12 января Общественная палата Новосибирской области совместно с партнерами и экспертами передала необходимые вещи для бойцов в зону СВО. В фуру загрузили паллеты с вещами и продуктами общим объемом 22 кубических метра. Этот груз уже четвертый в рамках работы программы «Поддержка СВО» оперативного штаба Общественной палаты региона, который возглавляет председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

- Штаб Общественной палаты создан в феврале 2022 года, на данный момент у него три направления работы: помощь беженцам, вынужденным переселенцам из зоны боевых действий; помощь подшефному региону - Беловодскому району ЛНР; помощь нашим землякам - мобилизованным, контрактникам, которые находятся в зоне боевых действий СВО. Штаб работает постоянно, председатель региональной палаты Галина Гриднева руководит всеми процессами, аппарат Общественной палаты Новосибирской области аккумулирует телефонные звонки и обращения от людей, желающих помочь или доставить груз. Мы оговариваем, куда и когда это можно доставить, составляем перечень переданных вещей, продуктов и направляем на склад, откуда паллеты грузятся в фуру и направляются в зону СВО. Все паллеты именные, подписанные, кому они направлены, поэтому продукты и вещи разбирают подразделения, которым они предназначены, - рассказал «Комсомольской правде» председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов.

Общественная палата поддерживает контакты с руководителями частей, чтобы понимать, что именно требуется. У них же уточняют, как дошел груз, все ли прибыло по назначению. Получают отзывы и передают письма и видео с благодарностями людям, которые участвовали в сборе и отправке помощи.

В зону СВО отправляются теплые вещи и продукты: на каждой коробке написано, от кого она и кому предназначена. Фото: op.nso.ru

По словам председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирины Федоровой, очередная партия гуманитарного груза поможет бойцам создать вокруг себя более комфортную атмосферу.

- Это соленое сало, мясные чипсы, еда, конфеты, теплые вещи. В этот раз едут также замороженные пироги, которые можно разогреть на сковородке. Добрые письма, личные признания - все это помогает передать частичку тепла ребятам от новосибирских мам, бабушек, жен. Всегда говорила и буду говорить огромное спасибо людям, которые участвуют в наших акциях. Зимой мы больше чувствуем остроту необходимости оказания помощи. Поэтому переданные вещи согревают не только физически - они передают наше душевное сибирское тепло. Огромное спасибо каждому, кто участвовал с нами в сборе и отправке груза и прошу вас не останавливаться в этом важном деле, - обратилась к землякам Ирина Федорова.

Для того чтобы поучаствовать в сборе помощи бойцам, можно позвонить по горячему телефону Общественной палаты +7-983-313-03-77 или написать на почту aop@nso.ru