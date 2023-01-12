В Новосибирской области начал работу региональный штаб Комитета семей воинов Отечества

В Новосибирской области начал работу штаб Комитета семей воинов Отечества. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области. Заседание состоялось в Правительстве региона.

Глава региона подчеркнул, что цель создания такого комитета — координация и консолидация работы по созданию единой системы оказания помощи семьям и родным военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, и самим военнослужащим.

— Сегодня работа по оказанию всесторонней помощи развёрнута силами муниципалитетов, министерства труда и социального развития, министерства образования, министерства здравоохранения региона. Но с учётом того, что состав участников СВО шире, чем изначально предполагалось — шире по способу попадания в зону СВО, по юридическому статусу участников, по принадлежности к тем или иным формированиям — есть необходимость вернуться к этому вопросу. Также множится количество участников этой работы, появляются новые общественные организации, поэтому есть необходимость снова сверить наши шаги. Сегодня создан единый центр для всех векторов этой работы — региональный штаб общероссийского Комитета семей воинов Отечества. Уверен, он будет работать эффективно, — отметил Андрей Травников.

Председателем штаба стала Наталия Курина, общественник, работник сферы культуры Колыванского района.

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