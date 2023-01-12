В Новосибирской области решили вопрос с импортозамещением медицинской марли

В Новосибирской области наладили производство марли. Фото: Правительство НСО.

Новосибирская область начала изготавливать собственную медицинскую марлю. Производство было запущено в августе 2022 года. Как отметили в пресс-службе правительства региона, компания «Белла Сибирь» запустила первое ткацкое производство в области.

– Решена задача импортозамещения: своя новосибирская медицинская марля и изделия из неё. Этот проект не просто создаёт дополнительные рабочие места, но даёт возможность развивать новые для нашего региона профессии ткачей, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании.

Однако на заводе столкнулась с вопросом нехватки специалистов. Сейчас компания самостоятельно обучает сотрудников, но вскоре этой задачей может заняться Минобр региона. В будущем здесь планируют не только производить, но и перерабатывать марлю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber