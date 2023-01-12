«Одна взорвалась на капоте машины»: в Калининском районе Новосибирска неизвестные швыряли петарды с балкона

Кто-то бросал петарды с балкона дома.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Жители дома, расположенного по адресу Фадеева 66/8 в Калининском районе, рассказали о том, что кто-то бросает петарды с балкона. Сообщение появилось в общедомовом чате.
Удалось установить, что пиротехнические изделия швыряли неизвестные с первого подъезда.
− Одна петарда взорвалась на капоте машины в первом ряду. К сожалению, не понятно, с какого этажа и каких балконов бросали, − отметил один из местных жителей.
Кто-то предложил вызвать полицию и проучить хулиганов. Скорее всего за этим стоят местные подростки.
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