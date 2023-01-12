В Новосибирске 200 жителей аварийных домов получили ключи от квартир

Ключи от новых квартир вручили 70 семьям. Фото: правительство НСО

В Новосибирске достроили многоквартирный дом на улице Степной, предназначенный для семей из аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили 209 человек.

— Дом полностью готов к заселению, во всех квартирах сделали хорошую и качественную отделку, установили сантехнику и электрические плиты. Территория вокруг благоустроена, есть детская площадка, в шаговой доступности находятся детский сад и школа. Строительство в этой местности будет продолжено, в планах еще один дом на 132 квартиры, — рассказали в правительстве.

По словам министр ЖКХ региона Дениса Архипова, до конца 2023 году новые квартиры должны получить все жильцы, чьи дома признали аварийными до 1 января 2017 года. На эти цели регион заложил бюджет в сумму более миллиарда рублей.

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