Посетитель новосибирского Гастрокорта разгромил кафе и устроил массовую драку

В Гастрокорте сняли на видео разъяренного дебошира и его семью. Фото: стоп-кадры из видео Telegram-канала "Новосибирск с огоньком".

В Новосибирске посетитель Гастрокорта разгромил первый этаж заведения и устроил массовую драку. Видео скандала накануне опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Как объяснил сотрудник одного из кафе на втором этаже, причиной драмы стала посетительница в голубой куртке. На видео она отводит в сторону ребенка, пока ей что-то объясняют официанты. В это время ее муж в синей куртке влетает с другой стороны фудкорта, сметая по пути столы и стулья.

Когда на мужчину накинулись, чтобы успокоить и вывести из ресторана, женщина с ребенком начали истошно кричать. Жена дебошира тоже стала кидаться на людей и угрожала вызвать полицию. Остановить посетителя, разгромившего половину ресторана, смогли только охранник и еще четверо мужчин – в ходе драки он уложил некоторых гостей Центрального рынка на пол.

Разрушителя смогли вывести только впятером. Фото: стоп-кадры из видео Telegram-канала "Новосибирск с огоньком".

– Между посетителями произошла потасовка, охрана была вынуждена вмешаться. Посетителя попросили покинуть помещение, он оказал сопротивление, его вывели с территории. Мы не обращались в полицию, ущерб Гастрокорту почти не нанесен, – прокомментировали КП-Новосибирск в администрации пространства.

Причины конфликта руководству неизвестны, так как между посетителями произошла личная ссора.

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