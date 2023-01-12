Авиапоставки фруктов из Таиланда в Новосибирск выросли на 27%

В Новосибирск из Таиланда начали завозить больше фруктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирск из Таиланда начали завозить больше фруктов. Авиапоставки выросли на треть, рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

За период с ноября 2022 года по январь 2023 года в столицу Сибири завезли 16 партий экзотических фруктов. Среди них – манго, папайя, маракуйя, авокадо, кокос, помело, дуриан и другие плоды. Общий вес продуктов составил 22 тонны.

− Традиционные авиапоставки из Таиланда к новогодним праздникам в этом году выросли на 27%, − отметили в СТО.

За аналогичный период прошлого года в Новосибирск самолетом доставили 14 партий экзотических фруктов весом 16 тонн.

В пресс-службе уточнили, что таможенный контроль занимает не более трех часов. Проверку стараются провести как можно более оперативно, ведь товар является скоропортящимся. В самой зоне таможенного контроля поддерживается оптимальный температурный режим.

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