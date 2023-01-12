В Новосибирской области простились с погибшим в ходе СВО Денисом Цеценко

Погиб Денис Цеценко на сватовском направлении 11 декабря. Фото: администрация Кыштовского района

В деревне Орловка в Новосибирской области простились с 29-летним Денисом Цеценко, погибшем в ходе специальной военной операции. На службу его призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре. Погиб Денис на сватовском направлении 11 декабря. Награжден орденом Мужества посмертно.

— Он был веселым, немного дерзким парнем — лучшим нашим хоккеистом! Всегда веселый, жизнерадостный... Когда получил повестку, а он был дальнобойщиком, как раз шел рейсом на Кемерово, то сразу же сказал: «Надо — значит надо». И как раз в последний день и ушел. «Все будет нормально» — так, говорил, был уверен, что вернется. Мы будем помнить Дениса как героя! — рассказал глава Орловского сельсовета Сергей Криворотов.

Церемония похорон проходила под траурный марш военного оркестра и прощальные залпы почетного караула. Похоронили Дениса Цеценко в соответствии с его волей рядом с могилой матери на кладбище Орловки.

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