В Новосибирске закрыли нелегальный дом престарелых

После вмешательства прокуратуры нелегальный пансионат закрыли, а постояльцев забрали родственники. Фото: администрация Калининского района

В Плехановском микрорайоне Новосибирска закрыли незаконный дом престарелых. Вышла на него прокуратура после жалоб местных, которые усомнились в легальности пансионата. Как оказалось, их опасения были не безосновательны.

— Собственники двухэтажного коттеджа на улице Хоккейной неправомерно передали его для коммерческой деятельности. Предприниматели, в нарушение всех требований, нелегально организовали в нем пансионат для пребывания пожилых людей и оказания им социальных услуг и медицинской помощи без лицензии, — рассказали в администрации Калининского района со ссылкой на помощника районного прокурора Виолетту Вельш.

У пансионата был сайт, на котором утверждалось, что за 800 рублей в сутки, пенсионерам предоставят место в уютном доме, больничную койку и личной тумбочкой. Однако кровати были совершенно обычными, кассовые чеки постояльцам не выдавали, а велась работа пансионата с грубым нарушением санитарных норм.

— Прокурором Калининского района был подан иск к организации и в настоящее время пансионат уже не функционирует, а всех проживающих забрали родственники, — добавили в администрации.

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