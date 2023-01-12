В Новосибирском зоопарке рассказали, как животные перенесли морозы ниже – 30 градусов

Пышный манул едва влезает в кадр - такая пушистая шубка защищает его от морозов. Фото: Владимир Габов.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило многие животные находятся в уличных вольерах. С приходом 30-градусных морозов посетители начали беспокоиться, как звери переживут похолодание. Однако директор зоопарка Андрей Шило рассказал КП-Новосибирск, что это стандартная ситуация.

– Немножко увеличивали количество корма, утепляли домики соломой и сеном. Все животные перенесли морозы хорошо. Кому нужно тепло, те сейчас живут в теплых вольерах. Остальные к морозам приспособлены, – объяснил КП-Новосибирск Андрей Шило.

Бурые медведи Валя и Леха, а также гималайская медведица Челси сейчас крепко спят в новых берлогах. Они хорошо наелись, а потом сами устроили себе удобные постели из сена и соломы. Спят медведи, свернувшись калачиком.

Для белых мишек зима - любимое время года. Фото: Владимир Габов.

У белых мишек, напротив, наступил довольно активный период. В зоопарке рассказали, что они с удовольствием выходят погулять в любое время суток. Любимец посетителей Кай обожает засыпать прямо на улице – во время похолодания ему комфортно.

Лоси, олени, косули, аргали, снежные козы, бизоны и другие копытные тоже часто прогуливаются по своим вольерам. При условии хорошей кормежки этим животным не страшны самые суровые сибирские морозы.

Копытные радостно скачут по снегу в вольерах. Фото: Владимир Габов.

– Природа позаботилась о животных, обитающих в холодном климате: зимний мех у них густой и длинный, с плотным подшерстком. Поэтому манулы, леопарды, тигры, рыси и другие кошки зимой более пушистые, чем летом. Все они тоже ежедневно гуляют, а прячутся в укрытие только на время отдыха, – рассказали в зоопарке.

Кошачьи тоже чувствуют себя отлично на снегу. Фото: Владимир Габов.

Кроме того, в уличных вольерах со специальными укрытиями от ветра остались некоторые птицы. А вот тропические крылатые создания, обезьяны и рептилии еще ранней осенью перебрались в отапливаемые павильоны, где держится температура около + 25 градусов.

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