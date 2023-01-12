В Новосибирске продают трехэтажный коттедж за 125 миллионов рублей

В Новосибирске продают бело-золотой коттедж за 125 миллионов. Фото: Avito/LOKS.

В закрытом дачном поселке Удача в Новосибирске продают трехэтажный коттедж с золотой сантехникой. Объявление о продаже особняка за 125 миллионов рублей опубликовало агентство LOKS.

Коттедж построен в 2019 году, а отделку выполнили в 2022. Дом с тремя гардеробными, спортзалом и бильярдной выполнен в бело-золотом дизайне с нестандартными решениями.

Золотые ручки, краны и кнопка смыва - дизайнерское решение. Фото: Avito/LOKS.

Кроме того, перед домом разбит целый парк: посажен газон, деревья, кустарники и цветы. Присутствует уличное освещение и видеонаблюдение.

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