В Новосибирске будут испытывать импортозамещенный пассажирский лайнер SSJ-NEW

На планере будут проводить сертификационные статические испытания. Фото: СибНИА

Планер импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-NEW) будут испытывать в Новосибирске. Об этом сообщили в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина.

В институт планер доставили 11 января. Фюзеляж и отъемные части крыла привезли из Комсомольска-на-Амуре, а вертикальное и горизонтальное оперение − с Новосибирского авиационного завода.

− В СибНИА по заказу ПАО «Корпорация «Иркут» пройдут статические испытания планера SSJ-NEW, в том числе фюзеляжа, крыла, горизонтального оперения, пилонов и узлов навески двигателей ПД-8, − отметили в публикации.

Как рассказал директор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук, новосибирские специалисты разработали автоматизированную систему управления нового поколения, которая позволяет проводить испытания воздушного судна. Он подчеркнул, что данная система очень надежна и дает возможность решить многие задачи.

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