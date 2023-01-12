Уточненный прогноз погоды в Новосибирске на Крещение 2023: отступят ли холода

На Крещение морозы ожидаются, но не слишком суровые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стал известен уточненный прогноз погоды в Новосибирске на Крещение 2023. Как и полагается, будут холода, однако суровые крещенские морозы в этом году нас не ждут.

— До 14 января 30-градусные морозы спадут до -15… -17. До конца второй декады января температуры днем ожидаются около -10… -12, ночью - около -13… -15 с умеренными и сильными осадками, - рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

Согласно данным Росгидрометцентра, 19 января будет около -9...-11 градусов днем и около -13...-15 градусов ночью. По данным «Яндекс.Погоды», в на Крещение ночью -15 градусов, днем -13...-14. Gismeteo передает прогноз. что ночью температура опустится до -18 градусов, а днем поднимется до -12. При этом будет пасмурно, без осадков, с максимальной скоростью ветра до 10 метров в секунду.

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