Назван район Новосибирской области с самой низкой ночной температурой 12 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи выяснили, в каком районе Новосибирской области в ночь на 12 января зафиксировали самую низкую температуру. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

– Самые холодные температуры минувшей ночью были на юго-востоке области. Так, в Искитиме было -43,6 градусов, в Крещенке Убинского района – -41,6 градусов, а в Маслянино – -41,2, – сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

При этом специалист опровергла информацию о -50. Именно такую температуру показали градусники жителей Новосибирской области. По словам метеоролога, бытовые термометры не способны показывать точную температуру. Как правило, они ее занижают.

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