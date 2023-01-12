В зоне СВО погиб военнослужащий из Новосибирской области Алексей Дулин. Фото: Администрация р.п Краснообска.

В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Алексей Дулин. Ему было 29 лет. О трагедии рассказали в администрации рабочего поселка Краснообска.

– Алексей Геннадьевич погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая интересы нашей Родины и безопасность её граждан, – сообщили власти.

В администрации выразили соболезнования родным погибшего: жене, детям, матери.

Похоронят Алексея Дулина 13 января. Церемония прощания начнется в 2 часа дня в прощальном зале ИМИ в Краснообске, на улице Северная 1 к.1.

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