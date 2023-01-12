«Я не собираюсь ждать»: в Новосибирске водитель такси выдворила из машины мать с месячным грудничком на мороз

В Новосибирске водитель такси выдворила из машины мать с месячным грудничком на мороз. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на водителя такси, которая, по ее словам, высадила из машины в лютый мороз мать с месячным грудничком. Пост негодования сибирячка опубликовала в соцсети.

- Вечером 10 января девушка с месячным ребёнком вызвала такси. Далее приехали по месту назначения, но остановились возле шлагбаума во дворе. Пассажирка достала телефон, чтобы совершить звонок и открыть шлагбаум, на что требовалась буквально минута, но сотрудница такси ответила: «Выходите. Я не собираюсь ждать. У меня заказы». Всё это было в грубой форме, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

По словам автора поста, мать с грудничком оказались на улице в -30. Она отметила, что малыш был легко одет. Мол, мать же планировала выйти с ним у подъезда.

– Хорошо, что помогла подруга, которая бежала сломя голову, чтоб люди не стояли на морозе. В результате пришлось идти по морозу с грудничком достаточно далеко, – добавила автор поста.

Сибирячка уверена, что таксистка отнеслась к работе халатно. Она сообщила, что таким сотрудникам нельзя работать с людьми.

Однако многие комментаторы не разделили возмущения автора. Подписчики написали, что водитель выполнила свою работу. А вот маме грудничка нужно было лучше позаботиться о ребенке и одеть его в мороз тепло.

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