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НовостиОбщество12 января 2023 3:58

«Играет в площадь Труда»: маленький сын новосибирца воссоздал дома городские пробки

Маленький житель Новосибирска воссоздал пробки на площади Труда во время игры
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Маленький сын новосибирца устроил пробку на площади Труда. Фото: АСТ-54.

Маленький сын новосибирца устроил пробку на площади Труда. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске ребенок поиграл дома в пробки на площади Труда. Он воссоздал левобережную развязку, а его родители поделились фото в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Больше сотни машинок разместились на ковре с рисунком магистралей и дорожного кольца.

Ребенку около 2-3 лет, а он уже знает о непростой жизни водителей в Новосибирске. Комментаторы предположили, что это волшебный мальчик: то, во что он играет, происходит в городе.

– Нужно попросить мальчика играть в другую игру. Малыш, остановись! – написали подписчики сообщества.

Кроме того, новосибирцы удивились количеству игрушек и предложили родителям ребенка использовать ситуацию, чтобы познакомить его с правилами дорожного движения.

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