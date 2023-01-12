В Новосибирске полосу для общественного транспорта завалили снегом

Выделенную полосу для общественного транспорта дорожники закидали снегом. Фото: Комфортный регион.

Новосибирцы заметили гигантский сугроб прямо на проезжей части возле остановки в Дзержинском районе. Счищенный с дорог снег скинули прямо на выделенную для общественного транспорта полосу на улице Бориса Богаткова. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Комфортный регион».

Кроме того, огромная куча снега лежит и на тротуаре. Она перекрыла широкий проход для пешеходов.

Напомним, накануне следователи начали проверку уборки городских дорог.

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