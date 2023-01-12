«Термометр попросился домой»: в Новосибирской области температура упала до – 50 градусов

В селах под Новосибирском термометры фиксируют рекордно низкие температуры. Фото: Роман Загуляев / предоставлено читателями КП-Новосибирск.

В Новосибирской области в ночь на 12 января температура упала ниже рекордных показателей. В группе «АСТ-54» жители районов области поделились фотографиями своих термометров за окнами.

В Ордынском районе в селе Вагайцево термометр показал – 49 градусов, в селе Верх-Ирмень температурный столбик рухнул ниже – 50. Такую же отметку зафиксировали в селе Сурково Тогучинского района. Максимум, который регистрировали в регионе – 53 градуса мороза.

– Сегодня мой термометр постучался в окно и попросился домой, – прокомментировал ситуацию с аномальными морозами один из подписчиков сообщества.

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