В Барнауле за 20 миллионов продают квартиру с разноцветными комнатами

В Барнауле продают огромную квартиру с необычным ремонтом. Фото: "Авито"

В Барнауле продают огромную квартиру с необычным ремонтом. В жилье, площадью 241 квадрат, четыре комнаты и три санузла. Находится она на улице Профинтерна.

Как рассказывает издание «Толк», в квартире выполнены в разных цвета: от желтого до фиолетового. Как сообщается в объявлении о продаже на сайте «Авито», жилплощадь занимает 3 и 4 этажи шестиэтажного кирпичного дома. Находится он на закрытой территории со шлагбаумом, подземной парковкой и детской площадкой во дворе. В доме есть консьерж.

В квартире, кроме всего прочего, есть лоджия. Продают ее вместе с мебелью и техникой. А цена за такое нестандартное жилье — 19,6 миллионов.

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