Мусорный полигон между Кольцово и Академгородком хотят снести

Мусорный полигон, расположенный между наукоградом Кольцово и Академгородком планируют ликвидировать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области мусорный полигон, расположенный между наукоградом Кольцово и Академгородком планируют ликвидировать. Об этом сообщили в областном минприроды.
— Мусорный полигон, расположенный между Кольцово и Академгородком, ликвидируют до запуска станций Сибирского кольцевого источника фотонов, — сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Он также добавил, что рассматривается как возможность консервирования объекта, так и его переноса с благоустройством территории.
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