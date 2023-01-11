Мусорный полигон между Кольцово и Академгородком хотят снести

Мусорный полигон, расположенный между наукоградом Кольцово и Академгородком планируют ликвидировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области мусорный полигон, расположенный между наукоградом Кольцово и Академгородком планируют ликвидировать. Об этом сообщили в областном минприроды.

— Мусорный полигон, расположенный между Кольцово и Академгородком, ликвидируют до запуска станций Сибирского кольцевого источника фотонов, — сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Он также добавил, что рассматривается как возможность консервирования объекта, так и его переноса с благоустройством территории.

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