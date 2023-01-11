В Новосибирской области школьник угнал машину отца, пока тот спал

В городе Болотное Новосибирской области 15-летний мальчик угнал машину у своего отца, пока тот спал. Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Болотное Новосибирской области 15-летний мальчик угнал машину у своего отца, пока тот спал. Инцидент случился вечером 8 января: юного угонщика на улице остановила полиция.

— Сотрудниками ДПС для проверки документов на одной был остановлен автомобиль «Тойота». За рулем оказался 15-летний местный житель, учащийся 9 класса. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что пока отец спал, подросток нашел ключи, завел машину, и поехал кататься, — рассказали в областном МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели сбыта». Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

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